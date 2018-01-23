В Украину прибыл спецпредставитель Госдепа США Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер прибыл в международный аэропорт «Борисполь».

Как сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк, самолет с Волкером на борту прибыл сегодня около 13.00.

В посольстве добавили, что спецпредставитель Госдепа США прибудет в Киев, где проведет ряд встреч с украинскими чиновниками.

По информации из дипломатических источников УНИАН стало известно, что на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

В посольстве США отметили, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится в связи с погодными условиями.

«Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны», - заявил Ковалюк.

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Как сообщал УНИАН, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Волкер назвал "шагом назад" прошлую встречу с помощником Путина Сурковым, состоявшуюся 13 ноября в Белграде. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал Волкер о переговорах с Сурковым в ноябре.