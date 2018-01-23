"Антикоррупционные тройки": журналисты объяснили, почему украинская элита боится антикоррупционного суда

Правящий класс Украины противится самой идее создания независимого антикоррупционного суда: украинские политики в частных беседах высказывают беспокойство по поводу того, что замыкание антикоррупционной вертикали фактически поставит страну под «внешнее управление».

Об этом говорится в материале «Украинской правды». Отмечается, что журналисты опросили несколько десятков политиков – от членов так называемой «стратегической семерки» при президенте до министров и рядовых депутатов.

Читайте такжеДилемма украинской власти: как сохранить помощь МВФ, но не бороться с коррупциейНесмотря на разницу во взглядах и принадлежность к разным группам влияния, большинство украинских политиков выступают категорически против создания антикоррупционного суда на условиях, соблюдения которых требуют западные партнеры Украины.

"Какой-то м*дак из-за бугра приедет и будет рассказывать нам, как здесь жить и строить свою страну? Они сделают свой ручной суд и это все – конец. Они замкнут вертикаль: НАБУ-САП-суд. И дальше пойдут "антикоррупционные тройки", как в НКВД. Потому что придут, за тем, за кем захотят и когда захотят. Это будет государство в государстве", – возмущается не под запись один из влиятельных депутатов от фракции БПП.

В то же время, неназванный парламентарий от «Народного фронта» предположил, что с помощью Антикоррупционного суда Запад хочет ограничить суверенитет Украины.

"Запад хочет поставить нас уже под полное внешнее управление! Они там думают, что надавят на Порошенко, а он заставит нас принять все. Но так не будет. Не в этом случае", – цитируют его слова журналисты.

Отмечается, что данные две позиции - "внешнее управление" и "антикоррупционные тройки" – это два крупнейших страха, которые объединяют политическую элиту нынешней Украины в вопросе антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

Напомним, директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. В письме ВБ предупреждает, что если Украина заинтересована в получении гарантий ВБ на сумму $800 миллионов, то должна пересмотреть законопроект и переделать его в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Подобные замечания Украина ранее получала от МВФ. Международный валютный фонд официально уведомил украинскую власть о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

В Европейском Союзе также обратили внимание украинской власти на необходимость привести законопроект относительно Высшего антикоррупционного суда в соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.