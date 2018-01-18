ЕС сделал жесткое заявление об Антикоррупционном суде: напомнил украинским властям о безвизовых требованиях

В Европейском Союзе вновь обращают внимание украинских властей на необходимость привести законопроект о Высшем антикоррупционном суде в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики собственному корреспонденту УНИАН.

«Мы приветствуем представление законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Однако основные положения законопроекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии, которые были сделаны в октябре 2017 года. Важно, чтобы эти вопросы были решены в этом законопроекте, и ЕС передает это украинским властям», - отметил представитель.

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Он также сообщил, что в этом вопросе ЕС тесно сотрудничает с США и Международным валютным фондом, и готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса.

«Создание действительно независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране. Его создания, как независимого и специализированного органа в рамках более широкой независимой, эффективной и стабильной антикоррупционной институциональной структуры, в рамках мониторинга механизма прекращения безвизового режима требует Европейская комиссия», - подчеркнул представитель ЕС.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного Антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

15 января председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что законопроект об антикоррупционном суде будет предлагаться в повестку дня сессии парламента, но рассмотрение его в сессионном зале на этой неделе он считает маловероятным.

Также 15 января стало известно о письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена на имя главы Администрации президента Украины Игоря Райнина. Международный валютный фонд официально информировал украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта «О Высшем антикоррупционном суде» в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

В пресс-службе АПУ заявили, что президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

16 января Порошенко во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, особо отметил тему создания в этом году Антикоррупционного суда. «В этом году мы запустим его создание, и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного принятия. После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института», - сказал он.