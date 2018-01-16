Всемирный банк выступил против проекта о Антикоррупционном суде: на кону $800 миллионов

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст письма. В письме ВБ предупреждает, что если Украина заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов, то должна пересмотреть законопроект и переделать его в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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"Законопроект (об Антикоррупционном суде, поданный от имени Порошенко) требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в сообщении.

Для разблокирования финансовой поддержки со стороны Всемирного банка Верховная Рада должна "привести юрисдикцию АКС в соответствие к юрисдикции НАБУ и САП". Собственно это было одной из ключевых рекомендаций Венецианской комиссии.

Как ранее сообщал УНИАН, подобные замечания Украина уже получала от МВФ. Международный валютный фонд официально уведомил украинскую власть о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.