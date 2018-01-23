Украина денонсировала 35 украинско-российских документов - Климкин

Украина денонсировала 35 украинско-российских документов, а еще восемь должны быть денонсированы в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник, 22 января, в Киеве во время годовой итоговой пресс-конференции относительно деятельности украинской дипломатии, как пишет DW.

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"По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - отметил глава МИД и добавил, что в очереди на денонсацию - еще восемь украинско-российских документов.

Говоря о переговорах по урегулированию на Донбассе, Климкин не исключил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 16-18 февраля, состоится встреча министров иностранных дел "нормандского формата".