Партия регионов требует отдать ей Бюджетный комитет

Фракция Партии регионов требует передать ей руководство в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель лидера фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ, комментируя заявление председателя ВР Владимира ЛИТВИНА о том, что представители фракции Партии регионов не являются на заседания этого комитета.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день в Бюджетном комитете «большинство - в так называемой коалиции», и этот комитет «штампует весь тот непотреб, которым Кабинет министров Украины разваливает страну».

По его словам, «в любом нормальном парламенте Бюджетный комитет должен быть «под контролем оппозиции. И только тогда мы сможем поставить на место это правительство, которое разваливает бюджетную сферу и в ручном режиме управляет страной».

Как известно, Комитет ВР по вопросам бюджета возглавляет представитель фракции Блока Литвина Николай ДЕРКАЧ.