Депутат Лозинский собрал компромат на убитого "браконьера"

22 июня во время пресс-конференции в Кировограде народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ продемонстрировал журналистам видеозапись интервью с женщиной, представленной как мать погибшего во время инцидента под пгт Голованевск Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, на видео снята женщина, 1928 года рождения, которая рассказывает, что сын физически издевался над ней, а также демонстрировал ей пистолет. Кроме того, она вспомнила, что сын хранил наркотики. На вопрос, верит ли мать, что ее сын мог стрелять в человека, женщина ответила утвердительно.

«Эта видеозапись выставлена в Интернете. Я не знаю, кем она сделана», - сказал народный депутат.

Он также предоставил журналистам копию документа за подписью подполковника милиции В.ДОНЦОВА, в котором указаны причины увольнения из органов внутренних дел в 1989 году милиционера конвойной службы В.Олийныка.

«Во время работы в должности милиционера отдельного взвода конвойной службы с января 1986 года В.Олийнык зарекомендовал себя с негативной стороны. Неоднократно нарушал служебную дисциплину, самовольно оставлял службу, имеет взыскания от командира взвода. По характеру вспыльчивый и невыдержан. В быту ведет себя недостойно. Питает слабость к обману. Несмотря на неоднократные запреты руководства отдела, УВД и командира взвода, продолжал управлять незарегистрированным автотранспортом без соответствующих документов. Ранее совершил наезд на пешехода, дело рассматривалось на товарищеском суде», - говорится в документе.

В.ЛОЗИНСКИЙ также заявил журналистам, что по поводу инцидента лично не обращался за помощью к премьер-министру Украины, лидеру Блока Юлии ТИМОШЕНКО. «Считаю, что за свои поступки должен отвечать сам», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 июня около 20.00 вблизи пгт Голованевск Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина (1954 года рождения).