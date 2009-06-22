Депутат, прокурор и начальник милиции помогли задержать преступника

Члены следственно-оперативной группы заявляют, что народный депутат Украины от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ, Голованевский районный прокурор Евгений ГОРБЕНКО и начальник Голованевского райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ, безоружные, помогали правоохранителям задержать преступника.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении следственно-оперативной группы, которая "выезжала и принимала участие в задержании вооруженного преступника" по вызову В.ЛОЗИНСКОГО, М.КОВАЛЬСКОГО и Е.ГОРБЕНКО.

Как говорится в заявлении, "все действия следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия были в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Получив срочный вызов на дежурную часть как от начальника РО УМВД Украины в Голованевском районе, так и от народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО, мы прибыли на место происшествия через 7-10 мин. По прибытии ситуация была такой: вооруженный огнестрельным и холодным оружием незнакомец находился под прикрытием деревьев и угрожал применением оружия как присутствующим народному депутату Украины В.ЛОЗИНСКОМУ, прокурору Голованевского района Е.ГОРБЕНКО, начальнику Голованевского РО УМВД в Кировоградской области М.КОВАЛЬСКОМУ, так и нам".

Правоохранители отмечают, что "незнакомец был нами окружен, и в течение более 20 мин. мы настойчиво требовали от него сложить оружие. За этот период в нашу сторону преступник совершил два выстрела".

Как говорится в заявлении, "утверждаем, что это был именно преступник, так как сам факт незаконного обращения с оружием является составом преступления, предусмотренным ст. 263 УКУ. Невыполнение наших законных требований и сопротивление работникам правоохранительных органов свидетельствует о совершении им преступления, предусмотренного ст. 342 УКУ, а совершенные им выстрелы из огнестрельного оружия в направлении стражей порядка, и повреждения, которые он нанес холодным оружием начальнику милиции М.КОВАЛЬСКОМУ, подпадают под уголовную ответственность, предусмотренную ст.348 УКУ, как то посягательство на жизнь работников правоохранительных органов".

Далее авторы заявления отмечают, что "любые инсинуации или выдумки относительно неправомерных действий народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО, прокурора Голованевского района Е.ГОРБЕНКО, начальника Голованевского РО УМВД Украины в Кировоградской области М.КОВАЛЬСКОГО не имеют под собой никаких оснований и являются надуманными, так как, будучи абсолютно безоружными, они сделали максимально все возможное и зависящее от них, чтобы пресечь преступные действия нападавшего и не дать ему скрыться".

"Действительно, - отмечается в заявлении, - не часто представители общественности или люди других профессий приходят нам на помощь, но в данном случае мы не только приятно удивлены, но и благодарны как народному депутату Украины В.ЛОЗИНСКОМУ, так и прокурору Голованевского района Е.ГОРБЕНКО, за их активное участие в задержании преступника".

При этом авторы заявления отмечают, "что когда в этой очевидной ситуации подвергают клеветническим нападкам людей, которые содействовали задержанию преступника, будучи при таких должностях, то после этого, по-видимому, мало найдется желающих простых граждан, которые, увидев совершение преступления, примут меры по его прекращению и придут нам на помощь".

Заявление подписали члены следственно-оперативной группы: АНДРЕЕВ Сергей Вячеславович, майор милиции, начальник криминальной милиции РО УМВД (служба в органах внутренних дел 17 лет); РЫЖИЙ Николай Иванович, старший лейтенант милиции, следователь следственного отделения РО УМВД (служба в органах внутренних дел 16 лет); ШЕРЕМЕТ Сергей Николаевич, старший лейтенант милиции, начальник штаба Голованевского РО УМВД (служба в органах внутренних дел 17 лет); ШТУКА Олег Анатольевич, прапорщик милиции, помощник участкового инспектора (служба в органах внутренних дел 19 лет).

Как сообщал УНИАН, 16 июня около 20.00 вблизи пгт Голованевск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина (1954 года рождения).