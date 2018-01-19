Экс-судья гаагского трибунала заявил о перспективе наказать руководство РФ за агрессию против Украины

У Украины есть перспективы привлечь к ответственности высшее руководство России в Международном уголовном суде за продолжающуюся агрессию в Крыму и на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

«Теперь никаких сомнений не возникает в том плане, кто есть кто: кто развязал агрессию, кто ее осуществляет, кто ее продолжает и из-за чьих действий причиняется ущерб и государству Украина, и ее физическим и юридическим лицам. Соответственно создается предпосылка для предъявления претензии государством Украина как государства, пострадавшего от агрессии, к РФ как субъекту международного права, совершившему акт агрессии», - сказал он, комментируя принятие Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

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Поэтому, как отметил Василенко, в законе предусмотрена обязанность правительства создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированной претензии к России как государству-агрессору.

«Это важнейшее положение в этом законе. Теперь надо добиваться того, чтобы Кабмин осуществил все необходимые меры для создания такой комиссии», - сказал юрист.

По его словам, перед этой комиссией стоит задача зафиксировать все факты, которые свидетельствуют о вооруженной агрессии РФ против Украины, это и документы, и показания свидетелей. Этот орган должен проанализировать колоссальное количество материалов и на основе конкретики определить ущерб, который был нанесен Украине в результате вооруженной агрессии, затем надо подсчитать убытки, которые понесло государство.

«Закон определяет правовую позицию Украины в вопросе отпора агрессии и преодоления ее последствий и предлагает конкретные пути реализации международно-правовой ответственности России», - отметил эксперт.

Однако, по словам Василенко, в международных судебных инстанциях дело, порожденное каким-либо правонарушением, может быть возбуждено только тогда, когда на это дают согласие обе стороны.

«…еще в 2014 году МИД предложил РФ обратиться в Международный суд ООН, чтобы он разобрался в ситуации, возникшей в результате применения силы Россией. Конечно, РФ от этого отказалась», - напомнил эксперт.

Кроме того, Василенко отметил, что на сегодняшний день в Международном суде ООН рассматриваются иски Украины о нарушении Россией двух конвенций - о запрете финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Там будет решен вопрос ответственности России, но не за агрессию против Украины. Вопрос только о нарушении Россией этих двух конвенций», - подчеркнул юрист-международник.

Он отметил, что за акт агрессии отвечает государство как таковое.

«Есть еще один тип ответственности - это международная уголовная ответственность физических лиц, которые во время агрессии совершили военные преступления и преступления против человечности. Здесь у Украины есть перспективы, и Украина уже воспользовалась этой возможностью (признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений, совершенных на территории страны после начала вооруженной агрессии Москвы 20 февраля 2014 года - УНИАН), и в зависимости от того, насколько будут скоординированными и обоснованными действия Украины, здесь есть перспектива привлечь к ответственности высшее руководство России в Международном уголовном суде», - убежден он.

Для этого, по словам Василенко, Международному уголовному суду надо предоставить качественные материалы, качественно оформить все доказательства.

Как сообщал УНИАН, прокурором Гаагского суда было зафиксировано два периода особо ожесточенных боев с начала вооруженного конфликта на Донбассе: в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево с января по февраль 2015 года.

В частности, прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и вооруженными силами Российской Федерации.

Согласно сообщению, предварительным расследованием установлено, что вооруженные формирования боевиков "ДНР" и "ЛНР" "достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта". В то же время сообщается о возможности рассматривать противостояние на востоке Украины как международный конфликт.

"Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего следует, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным конфликтом, на востоке Украины наблюдался международный вооруженный конфликт", - говорится в докладе.