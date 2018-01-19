ВР определила ситуацию в Украине как порожденный РФ международный конфликт – экс-судья гаагского трибунала

Принятый Верховной Радой Украины закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163) позволяет однозначно говорить о ситуации в Крыму и на Донбассе как о международном вооруженном конфликте, порожденном вооруженной агрессией России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко .

По его словам, в упомянутом законе уточнены, конкретизированы, обобщены и системно изложены основные элементы правовой позиции Украины в вопросе отпора вооруженной агрессии РФ против Украины и преодолении ее последствий. В этом заключается значение этого законодательного акта.

«В законе четко констатируется факт, что Россия совершила преступление агрессии против Украины, развязав войну, начав с оккупации Крыма», - подчеркнул юрист.

Кроме того, по его словам в законе четко зафиксировано, что следствием вооруженной агрессии стала временная оккупация определенных частей территории Украины.

«Закон устанавливает, что в состав вооруженных сил РФ входят как регулярные вооруженные формирования России, так и иррегулярные вооруженные формирования, имея в виду незаконные вооруженные формирования, которые были созданы в Донецке и Луганске. Эти вооруженные формирования созданы, финансируются, вооружаются, контролируются, находятся под командованием российских военных. Они используются в войне против Украины на стороне России», - добавил Василенко.

Также экс-судья международного трибунала заметил, что в законе также дается определение оккупационной администрации РФ, при этом составляющими этой оккупационной администрации является не только органы РФ, управляющие всеми событиями на оккупированной территории, а также самозванные образованные так называемые «ДНР», «ЛНР ».

«То есть это никакие не республики, не террористические организации - это части оккупационной администрации РФ», - отметил эксперт.

«Этот вопрос очень важен для того, чтобы поставить точку в вопросе о том, это внутренний конфликт или это международный конфликт. Положения закона создают основание для однозначного определения ситуации в Украине как международного вооруженного конфликта порожденного вооруженной агрессией РФ», - резюмировал Василенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). В документе признается временная оккупация Россией части территории Украины.