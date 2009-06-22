В БЮТ рассекретили спецоперацию Фирташа?

Разработана специальная операция по введению в заблуждение избирателей по поводу рейтингов Виктора ЯНУКОВИЧА и Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, речь идет о том, что на прошлой неделе «была разработана специальная операция, целью которой является введение в заблуждение избирателей, масштабная фальсификация общественного мнения, манипуляция сознанием граждан Украины».

В заявлении, зачитанном им, речь идет о том, что около десяти социологических центров Украины «получили заказ на систематическое обнародование вроде бы результатов опросов граждан, посвященных следующим выборам Президента Украины, хотя в действительности, эти опросы проводиться не будут».

В заявлении сказано о том, что эти опросы будут предусматривать, что во второй тур выходят лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК.

«Заказчиком и финансистом этой спецоперации выступает спонсор ЯНУКОВИЧА и ЯЦЕНЮКА, владелец РосУкрЭнерго Дмитрий ФИРТАШ», - заявляет А.КОЖЕМЯКИН.

Он также отметил, что эти исследования будут обнародоваться в украинских СМИ и, прежде всего, на телеканале "Интер”.

В заявлении сказано о том, что «в действительности оба упомянутых политика являются ставленниками Д.ФИРТАША и фактически работают в одной команде».

«Оба альтернативных кандидата из одного теневого гнезда – гнезда РосУкрЭнерго», - говорится в заявлении. В ней сказано, что сегодня в Украине «сформирован своеобразный тандем ЯНУКОВИЧ-ЯЦЕНЮК».

В ней выражаются надежды, что “несмотря на все грязные технологии и провокации, люди могут отличить зерно от плевел и сделать сознательный и правильный выбор».

В заявлении содержится обращение к владельцам социологических структур с просьбой воздержаться «от легкого, но сомнительного с моральной точки зрения заработка».

На вопросы журналистов, какие доказательства осуществления такой операции А.КОЖЕМЯКИН ответил, что лучшими доказательствами будет то, что эта информация будет распространена в СМИ. «Надо дождаться», - добавил А.КОЖЕМЯКИН.