Генерал-губернатор Канады подарила Порошенко фото Киева, сделанное ей из космоса

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт во время визита во Львов подарила президенту Украины Петру Порошенко фото Украины, сделанное ей во время пребывания на Международной космической станции.

"Красивый город Киев. Вид с Международной космической станции. Фото сделано астронавтом. Потому что все мы живем на одном космическом корабле - планете Земля", - написала Пейетт на обратной стороне фото. В 1999 году она стала первым канадским астронавтом, побывавшим на МКС.

В ходе визита Пейетт заверила в поддержке Украины в проведении институциональных реформ и на международной арене. Она посетила канадских военных, которые служат в Украине в рамках операции Вооруженных сил Канады «Объединитель». По ее словам, вооруженные силы Канады кроме предоставления помощи ВСУ также учатся, и переняли много боевого опыта у украинских военных.