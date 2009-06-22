БЮТ планирует «снять инсинуации» и говорит, что есть 400 голосов

На завтрашнем пленарном заседании Верховной Рады фракция БЮТ поддержит проект постановления ВР о назначении выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции БЮТ в ВР Иван КИРИЛЕНКО во время заседания Согласительного совета парламента.

И.КИРИЛЕНКО предложил перенести рассмотрение проектов постановлений Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины с четверга, как планировалось, на вторник – 23 июня.

В связи с чем, И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что его фракция поддержит назначение даты выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

«400 голосов в зале, я думаю, у нас есть», - отметил председатель фракции БЮТ, добавив, что принятием такого решения Верховная Рада снимет все проблемные вопросы и инсинуации относительно этого.

И.КИРИЛЕНКО также выступил с инициативой безотлагательно рассмотреть в четверг, 25 июня, проект закона Украины о выборах Президента Украины.

Как отметил И.КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ поддержит уменьшение срока проведения президентской избирательной кампании со 120 дней до 90.

Как объяснил И.КИРИЛЕНКО, в сегодняшних сложных условиях экономического кризиса нецелесообразно затягивать этот предвыборный процесс.

Среди других предложений, по его словам, фракция БЮТ настаивает на безотлагательном рассмотрении уже на завтрашнем пленарном заседании ВР изменений к Бюджетному кодексу, а также ряда внесенных правительством законопроектов о деятельности банковского сектора, сельскохозяйственной отрасли, национальной экономики.

В то же время, И.КИРИЛЕНКО предложил перенести четыре законопроекта, касающиеся формирования государственного бюджета, на следующую пленарную неделю, пока Президент не подпишет внесенные Верховной Радой законодательные изменения к Бюджетному кодексу Украины.