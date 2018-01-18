Украина в 2018 году расширит военное сотрудничество с Канадой и США - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в утвержденном вчера на заседании СНБО гособоронзаказе на 2018 год предусмотрено расширение оборонного сотрудничества Украины с Канадой и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт сегодня во Львове.

«Я очень благодарен за включение Украины в список стран, которым разрешается поставлять оборонительное оружие, в координации с соответствующим решением американского президента Дональда Трампа - это открывает нам новые возможности для улучшения оборонного потенциала нашей армии», - заявил он.

Порошенко подчеркнул, что «вчера на заседании СНБО утвердил государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение оборонного сотрудничества с Канадой и США».

Как сообщал УНИАН, Канада в декабре 2017 года внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие.

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«В Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) вносится правка путем добавления следующей страны в алфавитном порядке: Украина», - сообщает официальное издание правительства Канады Canada Gazette.

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Кроме того, 22 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

17 января 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко выразил убеждение, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов. В то же день Порошенко заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Украине за счет финансирования США.