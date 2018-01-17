Противотанковые комплексы Javelin Украине поставят за счет США - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут поставлены Украине за счет финансирования США.

Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны, видеозапись выступления размещена в Facebook.

«Подчеркиваю, что в результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко выразил убеждение, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.

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«Для того чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовленные места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - заявил Муженко.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему общался со своими коллегами из других стран. «Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.