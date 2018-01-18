Создание антикоррупционного суда завершит эпопею с коррупцией в Украине - Гройсман

Создание антикоррупционного суда, являющееся обязательством Украины перед международными партнерами, завершит эпопею с коррупцией в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

«Очень важно, чтобы закон (об антикоррупционном суде - УНИАН) был принят в ближайшее время, и при этом чтобы закон был согласован с нашими европейскими партнерами, международными партнерами, в отношении создания антикоррупционного суда. Это будет твердый шаг к правосудию, и мы сможем в конце концов завершить формирование всей инфраструктуры, которая будет не только ловить коррупционеров и взяточников, а выносить справедливые приговоры по коррупционным проявлениям. И это все, я думаю, завершит долгую-долгую эпопею с коррупцией в Украине», - сказал Гройсман.

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Ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционный суд. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Оба законопроекта определены как неотложные. В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного Антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут избранные по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.