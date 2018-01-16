Посол США назвала создание антикоррупционного суда ключевым приоритетом Украины

Посол США Мари Йованович рассматривает создание в Украине независимого антикоррупционного суда в качестве одного из ключевых приоритетов для страны, а также ожидает, что украинская сторона завершит работу над соответствующим законом в ближайшем будущем.

Такое заявление дипломат сделала в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос журналиста.

Йованович, в частности, назвала очень позитивным шагом внесение президентом Петром Порошенко законопроекта об антикоррупционном суде в Верховную Раду.

«Важно, чтобы этот закон соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и условиям, записанным в Меморандуме сотрудничества с МВФ. Следовательно, определенную работу еще предстоит проделать, но мы надеемся, что она может быть завершена в ближайшем будущем. Мы верим, что создание независимого антикоррупционного суда в Украине - это один из ключевых приоритетов», - подчеркнула она.

Читайте такжеВ 2018 году антикоррупционный суд в Украине не будет создан - экспертДипломат указала, что для построения сильной Украины руководство страны должно двигаться вперед в реформах и в борьбе против коррупции - в том числе через судебную реформу и создание антикоррупционного суда.

«Именно таким образом можно привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Это и есть путь Украины в будущее», - подытожила она.

Напомним, директор всемирного банка, отвечающий за украинское направление, направила в Верховную раду и Администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом. В письме ВБ предупреждает, что если Украина заинтересована в получении гарантий ВБ на сумму $800 миллионов, то должна пересмотреть законопроект и переделать его в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Подобные замечания Украина уже получала от МВФ. Международный валютный фонд официально уведомил украинскую власть о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суд в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.