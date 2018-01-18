Во Львове проходит встреча Порошенко с генерал-губернатором Канады (фото)

Во Львове проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Первая встреча с генерал-губернатором Канады во Львове», - отметил он.

Президент приветствовал генерал-губернатора Канады и канадскую делегацию в связи с визитом в Украину.

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Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней встречи Порошенко и Пейетт будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления особого партнерства между Украиной и Канадой, в частности, в сфере безопасности. Запланировано также совместное посещение Международного центра миротворчества и безопасности, где в рамках канадской миссии UNIFIER осуществляется подготовка украинских военнослужащих.

Пребывание Пейетт в Украине стало ее первым зарубежным визитом с момента инаугурации на пост генерал-губернатора Канады.