Во Львове проходит встреча Порошенко с генерал-губернатором Канады (фото)
Во время встречи обсуждаются вопросы дальнейшего углубления партнерства между Украиной и Канадой в сфере безопасности.
Во Львове проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Первая встреча с генерал-губернатором Канады во Львове», - отметил он.
Президент приветствовал генерал-губернатора Канады и канадскую делегацию в связи с визитом в Украину.
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Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней встречи Порошенко и Пейетт будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления особого партнерства между Украиной и Канадой, в частности, в сфере безопасности. Запланировано также совместное посещение Международного центра миротворчества и безопасности, где в рамках канадской миссии UNIFIER осуществляется подготовка украинских военнослужащих.
Пребывание Пейетт в Украине стало ее первым зарубежным визитом с момента инаугурации на пост генерал-губернатора Канады.