Генерал-губернатор Канады посетила мемориал бойцов и волонтеров АТО в Львове

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт начала визит в Украину с посещения мемориала бойцов и волонтеров антитеррористической операции во Львове. Об этом командир Объединенной оперативно-тактической группы "Украина" (операция «Объединитель») Кристофер Ривз сообщил в "Tвиттере".

Читайте такжеКанада продлила еще на два года миссию военных инструкторов в Украине"Генерал-губернатор Канады и начальник Генерального штаба Канады начинают свой визит с посещения мемориала бойцов и волонтеров АТО во львовском Гарнизонном храме. Этот визит подчеркивает сильную канадскую поддержку в Украине", - сообщил Ривз.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, президент Петр Порошенко проведет переговоры с Жюли Пейетт, чей визит в Украину стал первым зарубежным визитом с момента ее инаугурации на пост генерал-губернатора Канады.

Во время встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления особого партнерства между Украиной и Канадой, в частности, в сфере безопасности. Запланировано также совместное посещение Международного центра миротворчества и безопасности, где в рамках канадской миссии UNIFIER осуществляется подготовка украинских военнослужащих.