Яценюк: завтрашнее голосование за закон о реинтеграцию - тест на преданность национальным интересам

«Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, мелочные недоразумения или интересы спонсоров», - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, комментируя запланированное на завтра голосование в Парламенте законопроекта №7163 о реинтеграции оккупированных территорий.

«Завтра, 16 января, Верховная Рада должна пройти главный тест на преданность национальным интересам - народным депутатам предстоит принять законопроект №7163 о реинтеграции оккупированных территорий», - написал Арсений Яценюк.

Читайте также"Народный фронт" инициирует создание международного гуманитарного формата относительно Крыма и Донбасса

Он подчеркнул, что Парламент «должен наконец-то четко закрепить правовые оценки»: «Россия - агрессор. Боевые действия на Донбассе - не внутренний конфликт, а оборонительная война с Россией. Крым и Донбасс - оккупированные россиянами».

«Законодательное признание этих фактов распространит на Кремль международно-правовые обязанности оккупанта», - написал лидер «Народного фронта».

Такой закон, подчеркнул он, нужен для обороны страны, расширения международных санкций против Кремля, для мирного процесса и возмещения ущерба за вооруженную агрессию и оккупацию.

«Ожидаю, что завтра все украинские политики поставят правду и Украину выше, чем собственные амбиции, мелочные недоразумения или интересы спонсоров», - подчеркнул Арсений Яценюк.