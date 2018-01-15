Луценко обсудил с заместителем генпрокурора Грузии вопросы экстрадиции

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с заместителем генерального прокурора Грузии Георгием Гогадзе вопросы международно-правовой помощи и экстрадиции.

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Об этом говорится в материалах Департамента международно-правового сотрудничества на сайте ГПУ.

Генпрокурор Украины принял представителя генпрокуратуры Грузии 12 января.

Собеседники обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции.

Также сказано, что участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне.

При этом в сообщении не уточняется, о выдаче каких именно лиц могла идти речь.

Подводя итоги встречи, стороны отметили ее конструктивный характер и выразили надежду на сотрудничество в будущем.

Как сообщал УНИАН, 5 января пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что прокуратурой города Киева проводится экстрадиционная проверка в отношении лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили по запросу компетентных органов Грузии.

10 января его адвокат Руслан Чернолуцкий заявил, что в украинской власти нет законных оснований для экстрадиции Саакашвили.