У украинской власти нет законных оснований для экстрадиции Саакашвили – адвокат

Адвокат Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявляет, что у украинской власти нет законных оснований для экстрадиции лидера партии «Движение новых сил».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после допроса Саакашвили в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

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«Продолжается подача исков к Государственной миграционной службе. Сегодня я, как адвокат, получил решение судьи Скочок (Татьяны Скочок - УНИАН), которая огласила 3 января решение, не удовлетворившее иск Михеила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. У нас, как у стороны защиты, а также у Михеила есть 30 дней на обжалование», - сказал защитник.

Также, по его словам, подано несколько исков против Государственной миграционной службы в другие суды, в том числе в окружной суд города Киева.

«Поэтому мы в дальнейшей борьбе судимся с ГМС, а это значит, что никаких законных оснований для возможного выдворения Саакашвили или так называемой его экстрадиции сегодня у власти нет», - отметил защитник.

Он выразил надежду, что у власти и в дальнейшем не появится оснований для экстрадиции его подзащитного.