У Лаврова рассказали о разговоре с Климкиным по выходу России из СЦКК

Главы МИД Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК).

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Об этом УНИАН сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г., в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ на Донбассе.

При этом в сообщении подчеркивается, что переговоры проводились в «контексте внутриукраинского урегулирования».

Как сообщал УНИАН, Климкин по итогам этого разговора отметил, что разговаривал с Лавровым об освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также о формате возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. "Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше", - сообщил министр.