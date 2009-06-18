Луценко: Тимошенко вынужденно имела дело с импотентами и бандитами

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что именно он стал камнем преткновения при создании широкой коалиции между Партией регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове.

По его словам, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ понял, что «ЛУЦЕНКО не приручается», поэтому не хотел не видеть его ни в составе правительства, ни в составе коалиции.

Отвечая на вопрос журналистов, не было ли ошибочным решением со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вести переговоры о создании новой коалиции, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что к этому Ю.ТИМОШЕНКО подтолкнула «сложная ситуация».

«С одной стороны - импотенты, с другой стороны – бандиты, а люди не дали ТИМОШЕНКО столько голосов, чтобы она могла самостоятельно иметь реальное влияние. Ей же нужно было с кем-то принимать в парламенте законы», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако, по его мнению, создание новой коалиции в парламенте было бы «полезным для страны, ведь там принимаются экономические законы».