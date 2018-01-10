Суд отложил рассмотрение дела о госизмене Януковича из-за командировки адвокатов экс-президента

Оболонский районный суд города Киева после открытия очередного заседания в деле по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича объявил перерыв до 9.00 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Владислав Девятко в связи с неявкой защитников Януковича.

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По словам пресс-секретаря Оболонского райсуда Инны Свинаренко, еще 29 декабря адвокаты подали заявление, что в это время они будут находиться в отпуске, а сегодня утром подали заявления об отъезде в командировки в другие страны для сбора доказательств в интересах клиента. В то же время, по плану следующее заседание после 17 января должно состояться 18 января.

Также прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что на сегодня был запланирован допрос свидетелей со стороны обвинения. При этом он отказался назвать фамилии этих свидетелей. Вместе с тем сегодняшнюю неявку адвокатов прокурор назвал срывом судебного процесса.

Напомним, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.