Суд обязал защиту Януковича представить на следующее судебное заседание перечень свидетелей защиты

Председательствующий по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко обязал защитников представить перечень свидетелей защиты на следующее судебное заседание, которое состоится 10 января 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце сегодняшнего судебного заседания судья Девятко спросил у адвоката Виталия Сердюка, когда он представит перечень свидетелей защиты для ознакомления суду. На что Сердюк ответил, что такой список готовится, адвокаты Януковича намерены сделать еще несколько командировок для того, чтобы окончательно сформировать этот список, и защита представит его после того, как выступят все свидетели обвинения.

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На это судья Девятко заявил, что такие намерения защиты нелогичны, поскольку нарушают принцип разумных сроков рассмотрения дела. Поэтому он обязал защитников экс-президента представить перечень свидетелей, которые будут свидетельствовать о невиновности Януковича, уже на следующее судебное заседание, которое должно начаться 10 января в 10.00.

Следует также отметить, что сегодня суд допросил еще четырех свидетелей обвинения - военнослужащих ВСУ, которые на период аннексии Крыма Россией проходили службу в подразделениях ВСУ в Крыму. В частности, были допрошены капитана I ранга Дмитрий Глухов, военнослужащий ВМС Олег Гринько, командир бригады надводных кораблей Алексей Доскато, Ростислав Ломтев, который в период аннексии Крыма был заместителем командира батальона. Все эти военнослужащие рассказали о деталях захвата воинских частей ВСУ, блокирования украинских военных кораблей силами Черноморского флота РФ.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.