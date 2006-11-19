Круглый стол “Защищенная собственность – основа развития демократической страны”

11-00- Круглый стол на тему: “Защищенная собственность – основа развития демократической страны”, организованный Гражданской сетью ОПОРА в рамках кампании АнтиRAIDER. Цель – выработка «Дорожной карты» по реформированию правового обеспечения права частной собственности и системы корпоративного управления. Приглашены - председатель совета предпринимателей при КМУ Ксения Ляпина, вице-президент Института конкурентного общества Дмитрий Ляпин, адвокат Татьяна Монтян, председатель подкомитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Петр Порошенко, советник Президента Украины Александр Пасхавер и другие (Информационное агентство «Лига БизнесИнформ», ул.Шамрыло, 23). Телефон: 8-050-410-37-45.