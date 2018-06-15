Михаил Гончар: Выпрашивая деньги у ЕС, Тимошенко реализует схему Газпрома

Путин просил у ЕС денег фактически для Газпрома, так и Тимошенко просила для Газпрома… В Брюсселе хотели услышать от нее нечто другое, а услышали повторы того, что сказал Путин... Интервью

И снова газ… Однозначно, что этот год станет ударным по повышению энергетической образованности народа. Среднеприходская украинская пенсионерка уже знает, чем отличается реверс от аверса, и понимает, что такое формульное ценообразование. Давайте верить, что все происходящие события дадут людям понимание того, насколько унизительными вещами оборачивается для граждан проводимая властями непрозрачная энергетическая политика, и мы попробуем научиться хоть как-то на нее влиять.

Вчера Нафтогаз заявил, что отключает от газоснабженияза долги предприятия теплокоммунэнерго, а Киевгаз стал пугать при этом киевлян газовыми авариями. В этот же день по телевизору показывают сюжет из Днепропетровска о том, что виноватых в страшной газовой аварии двухгодичной давности просто нет. Параллельно разворачиваются события на внешних газовых фронтах. Газпром, обращаясь к ЕС, громогласно предупреждает, что Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, а Юлия Тимошенко просит в Брюсселе кредиты на закачку газа.

Нас пугают отсутствием газа и газовыми авариями сегодня, выпрашивая деньги у ЕС, дополнительно припугивают, что проблемы могут возникнуть и зимой.

Прокомментировать последние решения НАК «Нефтегаз» и европейские месиджи украинского премьера мы попросили директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара.

ЕСЛИ ОТБРОСИТЬ ЭМОЦИИ – У НАФТОГАЗА НЕТ ВЫХОДА

Михаил Михайлович, вчера главной новостью СМИ стало то, что НАК «Нафтогаз Украины» будет отключить от газоснабжения предприятия теплокоммунэнерго. Начали с киевлян. Столичные жители перестали нормально мыться, поскольку НАК сделал первый шаг по своему финансовому оздоровлению. Нафтогаз набрался этих штук с отключением у Газпрома, но наш-то потребитель за газ платит. Почему мы должны быть заложниками несовершенства правовых отношений НАКа и ТКЭ?

Постановка вопроса правильная. Во главе угла должны стоять интересы потребителя, а у нас во главе угла – интересы монополиста, который к тому же полубанкрот. Но в принципе, если отбросить в сторону эмоции, то, может, НАК и не прав с позиции потребителя, но другого выхода у него нет. Если НАК просто пишет письма, звонит руководителям ТКЭ по телефону, обращается с просьбами обеспечить своевременную и полную проплату, то на клиентов, как показывает практика, это должного воздействия не производит. У НАКа не остается другого выхода. Мы не можем возлагать всю вину на НАК. Те, кто не может обеспечить сбор оплаты с неплательщиков, должен быть наказан таким вот образом.

В случае с Киевом потребитель, который платит стопроцентно, становится заложником непрозрачности в газовом секторе. Говоря о непрозрачности, я имею в виду и НАК, поскольку мы не знаем, сколько у него реальных долгов, насколько ему хватит текущих финансовых ресурсов. Мы также не знаем, каким образом наши теплокомунэнерго расходуют деньги, которые мы оплачиваем.

Необходимо кардинальное реформирование газового рынка. К каким бы методам государство и НАК не прибегало по отношению к должникам, это ситуативные мероприятия, которые не дадут долгосрочного эффекта. Поскольку не функционирует газовый и энергетический рынок. Надо, чтобы был подготовлен и принят закон по основам функционирования газового рынка. Это создало бы предпосылки для реорганизации НАКа и потянуло бы необходимость принятия соответствующих нормативно-правовых актов, направленных на изменение состояния дел с предприятиями ТКЕ.

НКРЭ НЕ ПОЙДЕТ НА РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Вчера НАК и НКРЭ таки договорилисьо поднятии цены на газ, до «экономически обоснованной». Но что такое экономически обоснованная цена для населения, никто не знает. А отдельные эксперты говорят, что если цены для потребителей приблизить к ценам, которые платит промышленность, то на это будет уходить половина зарплаты хорошо зарабатывающего киевлянина.

Экономически обоснованная цена зависит от того, что они поставит базисом экономического обоснования. Возможны два подхода.

Первый – экономически обоснованная цена должна быть сопоставима с ценой импортируемого газа. Газ собственной добычи должен оплачиваться так же, как импортируемый, это стимулирует отечественную газодобычу.

Второй – позиция экономического обоснования должна учитывать уровень платежеспособности домашних хозяйств. И, соответственно, тогда критерием экономической обоснованности будет средняя по региону заработная плата. Это и есть стандартный подход.

А вообще, должен быть принят закон об основах функционирования рынка природного газа в Украине с прописанным единым принципом ценообразования на газовом рынке. И не должно быть никаких других цен на газ, кроме экономически обоснованных – с позиций конкурентного рынка.

Я не знаю, какие цифры спрятаны за формулой экономического обоснования от НКРЭ. Но НКРЭ у нас не является независимым регуляторным органом, и она не пойдет на радикальные изменения цен на газ для населения. Просто будет очередное повышение газовых цен, что в общем-то давно назрело и перезрело и от чего открещивались все прошлые и настоящие правительства. Но реалии, связанные с Нафтегазом и с национальной газодобычей требуют пересмотра цены.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ ЕС ЛЯГУТ ДОЛГОМ НА НАК, НО УЙДУТ В ГАЗПРОМ

Вчера в Брюсселе Юлия Тимошенко заявила, что Украина рассчитывает на получение кредитов европейских банков для осуществления оплаты за газ, закачиваемый в подземные хранилища, поскольку газ в хранилищах одинаково нужен и ЕС, и России, и Украине. Премьер подчеркнула, что для оплаты закачиваемого газа временные кассовые разрывы необходимо покрывать кредитными резервами.

Это заявление показалось мне странным. То, что украинские подземные газохранилища играют достаточно уникальную роль для стабильности газового транзита, – это общепризнанный факт. Но то, что сейчас пытается сделать премьер-министр, не вписывается в логику интересов Украины. Действия премьера, направленные на получение финансового содействия со стороны ЕС, скорее вписываются в логику обеспечения финансовых интересов Газпрома. Если гипотетически предположить, что ЕС клюнет на приманку, которая была продекларирована премьер-министром, и раскошелится на деньги для НАКа (не буду уточнять, в какой форме они будут предоставлены), то эти деньги уйдут через счета Нафтогаза в Газпром как платежи за газ.

И известно, кто запустил эту модель, – Газпром и российский премьер-министр Путин. Заметим, именно российский премьер обратился к ЕС: караул, надо помогать Украине. Потом украинский премьер поехала в Страсбург подтверждать неплатежеспособность Украины и просить денег, которых просил Путин. И как Путин ранее просил денег фактически для Газпрома, так и Тимошенко просила денег для Газпрома. А НАК при этом просто сыграет роль «транзитера», оставив себе долги.

А зачем это Юлии Владимировне?

Ее линия поведения вполне укладывается в схему ее предвыборных заигрываний с Россией. И вполне вероятно, что это входит в какой-то дополнительный пакет негласных договоренностей, которые могли возникнуть после подписания известных контрактов 19 января. В конце концов, если премьер-министр так переживает за стабильность транзита и стремится распределить ответственность в равной пропорции на всех участников, то, наверное, было бы логично с этой позиции предложить нечто другое. Тимошенко предложила схему: дайте деньги, мы их потратим. Наверное, если ЕС испытывает неуверенность по поводу стабильности транзита через Украину в зимний период, то было бы целесообразно, чтобы европейские компании – партнеры Газпрома – осуществили соответствующие закупки газовых ресурсов у Газпрома, заплатив ему, и разместили эти дополнительные объемы закупленного газа на хранение в украинских газохранилищах, заплатив за хранение НАКу. Тогда НАКу не угрожал бы долг в виде кредитных ресурсов, которые премьер-министр сейчас пытается выбить из ЕС, а наоборот – НАК получил бы определенный доход за хранение газа в ПХГ.

Можно было бы предложить создать совместный резерв газа со странами ЕС – с привлечением финансовых ресурсов заинтересованных участников, – но тогда это перераспределило бы наши риски и консолидировало усилия по реагированию на возможные проблемы. Это был бы более адекватный подход.

Нечто подобное хотели услышать от украинского премьера, а услышали повторы того, что сказал Путин.

Тем более что предложение украинского премьера во времени совпало с заявлениями Газпрома, что Украина прекратила закачивание газ в ПХГ?

Да, эти два заявления выглядели как легкий совместный шантаж, как совместные действия российского и украинского премьеров. У меня в порядке шутки вопрос. Юлия Тимошенко, работая на интересы Газпрома, возможно, лишь по совместительству работает премьер-министром Украины?

Недавно по решению Кабмина произошла передача газораспределительных сетей на баланс НАКа. Отдельные эксперты говорят, что передача внутренних сетей должна стать результатом серьезнейшей подготовительной работы, лишь промежуточным этапом продуманного дальнейшего плана перехода газораспределения под реальный контроль государства. А сегодняшняя поспешная и непродуманная передача сетей даже несет угрозу – что они так быстрее окажутся в руках Газпрома.

Мы исходим из того, что нужно упорядочить систему газораспределения. Газораспределительное хозяйство требует и реорганизации и модернизации. Если наши магистрали трубопроводов это тридцать семь тысяч километров, то наши распределительные сети – более трехсот тысяч километров. И состояние дел там не лучше, чем в НАКе. Эти сети формально имеют хозяина. Но фактически они хозяина не имеют.

Облгазы, на балансе которых сети находятся, действуют по принципу: выжать из сетей все, что можно. Поэтому попытка дать распределительным сетям хозяина в виде НАКа теоретически выглядит правильной. Но теоретически. Практически она вряд ли будет успешной. Если бы НАК по степени упорядоченности и финансовым делам был как «Газ де Франс Суэц», он произвел бы необходимые изменения и в системе газораспределения. Но НАК «Нафтогаз» такой, какой он есть: в долгах, как в шелках. И думать, что НАК сможет что-то сделать с этими сетями, не приходится.

Так что нужно искать другие мотивы, которыми руководствовались руководители правительства, принимая это решение. А ход мысли простой, хотя и слегка замаскирован под намерения упорядочивания газового хозяйства. Не исключено, что, вследствие концентрации в одних руках газораспределительных сетей они могут стать определенным бонусом Газпрому. Это возможно. Но возможно и другое, что это конфетка для своих. Консолидация сетей в руках НАКа нужна премьеру, чтобы перед выборами или сразу после них произвести серьезное перераспределение (через изменение в облгазах) этих сетей в пользу тех, кто поддержит на выборах действующего премьер-министра.

Беседовала Лана Самохвалова