Кабмин передает на баланс Нафтогаза все газораспределительные сети

Кабинет министров Украины на заседании в среду предварительно одобрил решение, согласно которому принадлежащие государству газораспределительные сети, эксплуатируемые газоснабжающими компаниями обл- и горгазов, передаются в управление НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Предлагается все газораспределительные сети передать на баланс "Нафтогаза». НАК будет иметь все соответствующие лицензии на транспортировку и поставку, и, соответственно, все платежи по договорам с потребителями будет получать НАК», - сказал министр.

Он отметил, что данное решение принято в качестве одной из мер по улучшению финансового состояния госхолдинга. При этом Ю.ПРОДАН отметил, что обл- и горгазы продолжат эксплуатацию сетей.

Глава Минтопэнерго также сообщил, что решение пока не утверждено окончательно и должно пройти согласование с министерствами экономики и финансов.