Вятрович назвал период пребывания Украины в составе СССР оккупацией (видео)

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией.

Видео: YouTube 5 канал.

Как он заявил в интервью на "5 канале", "в последние дни декабря 2017 года говорим о веке начала большевистской агрессии".

Вятрович считает необходимым провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

"Нам важно говорить, что украинское государство - это не что-то случайное, что появилось в 1991 году. Украинское государство - это довольно длительный результат борьбы украинцев за свою независимость", - отметил он.

По его мнению, следует предпринимать шаги, которые бы предоставляли наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства.

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"Еще какие-то законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемство нынешней Украины к традициям УНР", - добавил он.

"Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать... Это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем на самом деле был советский период. Все чаще в политическом поле звучат те тезисы, которые давно уже звучат на историческом уровне. Речь идет о советской оккупации, об установлении большевистского, а затем коммунистического оккупационного режима ... Нужно продолжить информационную работу, чтобы показать каким образом была установлена ​​советская власть», — добавил он.

При этом Вятрович отметил, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. Речь идет о том, что следует говорить не про "провозглашение независимости, а про восстановление независимости Украины".

Ранее Вятрович анонсировал следующий шаг украинизации – принятие закона о государственном языке.