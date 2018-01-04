На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарные последствия войны на Донбассе

Гуманитарные последствия войны в Украине будут темой обсуждения на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте также"Январь будет решающим": посол оценил ситуацию с возможным возвращением РФ в ПАСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, рассмотрение соответствующего вопроса предусмотрено повесткой дня сессии ПАСЕ, которая состоится с 22 по 26 января в Страсбурге.

Обсуждение доклада «Гуманитарные последствия войны в Украине», который готовит Эгидиюс Варейкис (Egidijus Vareikis, Литва, группа европейских народников), запланировано на вторник, 23 января.

Также ожидается, что депутаты изберут нового президента ПАСЕ, поскольку мандат Стеллы Кириакидес (Кипр), избранной в октябре 2017 года после отставки скандального Педро Аграмунта (Испания), заканчивается как раз на открытии зимней сессии.

Кроме того, в повестке дня сессии ПАСЕ стоят такие вопросы как менеджмент в футболе, доклад Мониторингового комитета по Боснии и Герцеговине, периодические обзоры ситуации в Эстонии, Греции, Венгрии и Ирландии, защита региональных языков и языков меньшинств и другие.

Также в рамках срочной процедуры поданы три заявки на проведение прений, две из которых касаются израильско-палестинского мирного процесса и роли Совета Европы в этом процессе, еще одна - относительно распространения антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе.

Во время сессии ожидаются выступления принцессы Дании, министра иностранных дел Дании как председателя Комитета министров, президента Армении, премьер-министра Дании и президента Австрии.