Лутковская рассказала, почему экс-мэр Торецка во время обмена "спрятался" в автобусе для украинских журналистов

Бывший мэр города Торецк (ранее - Дзержинск) Донецкой области Владимир Слепцов, а также еще шесть человек в последний момент отказались покидать подконтрольную Украине территорию в рамках обмена заложниками 27 декабря.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Это происходило со Слепцовым и еще шестью лицами, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и там четко сказали: "Мы не хотим оставаться здесь, хотим вернуться на подконтрольную территорию". Таких было семеро", - пояснила она.

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"Я знаю Владимира Никитича лично, у меня есть производство, которое связано с состоянием его здоровья, пока он находился в СИЗО. Я знаю состояние его здоровья и объективно ждать еще три часа, пока будут решатся все формальности, и возвращать его с группой 7 человек было опасно для его здоровья. Поэтому я попросила забрать его в первую очередь вместе с журналистами", - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что за неделю до процедуры обмена в необходимости возвращения в ОРДЛО сомневались еще около двух десятков человек.

Ранее сообщалось, что Слепцов во время процедуры обмена заложников "спрятался" в автобусе для журналистов и вернулся в нем на подконтрольную Киеву территорию.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook сообщил, что в отношении 14 из 73 украинских заложников, освобожденных из плена контролируемых Россией боевиков, возбуждены уголовные производства по фактам дезертирства.

"Все службы, ведомства, группы и т.д. - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобожденных не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: в отношении них есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - написал он.

На пятницу, 5 января, запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков.