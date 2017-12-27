Обмен пленных: экс-мэр Торецка передумал возвращаться к "ДНР", спрятался в автобусе украинских журналистов

Удерживаемый в Украине бывший мэр Торецкая Владимир Слепцов передумал возвращаться в "ДНР" и спрятался в автобусе украинских журналистов. Об этом сообщает "Громадське".

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Владимира Слепцова должны были передать террористической «ДНР» в рамках обмена пленными, однако в последний момент он передумал.

Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе украинских журналистов и уехал вместе с ними, когда процесс обмена завершился.

Он будет дальше отбывать наказание в Украине.

Напомним, обмен пленными был проведен в среду, 27 декабря, между украинской стороной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Боевики отдали 74 украинцев, а взамен должны получить 348 человек.

Однако в последние моменты некоторые заложники отказывались возвращаться на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Еще некоторые уже отбыли наказание и были отпущены. В результате в ОРДЛО вернулись 238 человек.