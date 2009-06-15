В «Студенческой защите» говорят, что Тимошенко опять обманула студентов

Несмотря на публичные обещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, правительство до сих пор не отменило платные услуги для студентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

"Как известно, 5 июня Ю.ТИМОШЕНКО и министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявили о том, что Кабинет Министров Украины принял решение о полной отмене платных услуг для студентов. К величайшему сожалению, никакого решения по этому вопросу по состоянию на 15 июня нет на официальном веб-портале правительства, в отличие от других вопросов, которые были рассмотрены на внеочередном заседании правительства", - заявил А.ЧЕРНЫХ.

Таким образом, по его словам, правительство и лично премьер-министр "в очередной раз обманули почти 2,7 миллиона студентов".

"Такие действия членов правительства могут стать причиной массовых акций протестов студентов в начале сентября", - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Кабмин принял постановление №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” (о расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями).

24 апреля Национальный студенческий союз Украины направил письма первым лицам государства, которые подписали свыше 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставлять государственные учебные заведения.

7 мая на своем внеочередном заседании правительство приняло решение отменить платные услуги для студентов. Проект решения был внесен лично премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, она была возмущена, когда узнала о трактовке принятого накануне решения о разрешении для учебных заведений брать средства за дополнительные услуги.

11 мая на сайте Кабинета Министров Украины было обнародовано решение правительства от 7 мая в 2009 г. № 447 об отмене пунктов постановления от 14 апреля 2009 года №369. В этом решении, в частности, продолжали действовать нормы, которые позволяют брать оплату со студентов и аспирантов за отработку практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин; проведение «по желанию» учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий и консультаций; предоставление библиотеками услуг по пользованию литературой сверх установленных норм; обеспечение доступа к Интернету и пользование корпоративной электронной почтой; предоставление услуг, связанных с подготовкой к защите диссертаций и т.д.

4 июня И.ВАКАРЧУК заявил, что МОН планирует создать рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с предоставлением учебными заведениями платных услуг.

5 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что “никто и никогда в Украине не будет брать с украинских студентов никаких денег”, обязав Министерство образования и науки Украины немедленно принять все необходимые решение с целью предотвратить введение любых финансовых взысканий в украинских вузах.