Литвин: на кого Ющенко укажет, тому и быть министром
21:07, 14 июня 2009Политика
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Президент пока не подал кандидатуру
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не подал в Верховную Раду кандидатуру на должность министра обороны.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире телеканала ICTV в воскресенье.
Он считает, что те кандидатуры, которые подаст Президент на должности руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел, парламент должен поддержать:
“Ответственность за сферу обороны и ответственность за внешнюю политику несет Президент. Ему нужно дать возможность вполне продемонстрировать свои устремления и свои результаты в этой сфере”, - отметил спикер.
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