Литвин: на кого Ющенко укажет, тому и быть министром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не подал в Верховную Раду кандидатуру на должность министра обороны.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

Он считает, что те кандидатуры, которые подаст Президент на должности руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел, парламент должен поддержать:

“Ответственность за сферу обороны и ответственность за внешнюю политику несет Президент. Ему нужно дать возможность вполне продемонстрировать свои устремления и свои результаты в этой сфере”, - отметил спикер.