Юную заместительницу Авакова, которая прославилась пикантными фото, уволили

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, решение принято на заседании правительства.

По его словам, Деева уволена по собственному желанию.

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"Было заявление, Кабмин одобрил его", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Деева была назначена заместителем главы МВД по вопросам евроинтеграции согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что назначение 24-летней заместительницы главы МВД прошло с нарушением.

"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.

Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.

Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.