Юную заместительницу Авакова, которая прославилась пикантными фото, уволили
Деева уволена по собственному желанию, решение одобрено на заседании правительства.
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, решение принято на заседании правительства.
По его словам, Деева уволена по собственному желанию.
Читайте такжеОказавшаяся в центре скандала Деева рассказала, кем подрабатывала в 15 лет
"Было заявление, Кабмин одобрил его", - сказал Розенко.
Как сообщал УНИАН, Деева была назначена заместителем главы МВД по вопросам евроинтеграции согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября 2016 года.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что назначение 24-летней заместительницы главы МВД прошло с нарушением.
"Заместителя министра по вопросам евроинтеграции, несмотря на процедуру, не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Процедура назначения прошла вне конкурса", - говорится в ее сообщении.
Также Геращенко подчеркнула, что в анкете явно указаны недостоверные данные.
Напомним, в сети нашли откровенные фото Деевой, которые вызвали бурную реакцию.