Какого посла в Украину ищет Кремль - российский эксперт

Кремль не принял окончательное решение по кандидатуре нового посла Российской Федерации в Украине.

Такое мнение УНИАН высказал член Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Илья ПОНОМАРЕВ.

«На данный момент решение окончательное не принято – новым послом может быть Григорий КАРАСИН, может быть и более политическая фигура», - сказал И.ПОНОМАРЕВ.

В то же время он прогнозирует, что решение по новому послу будет принято достаточно быстро.

По его мнению, Г.КАРАСИН является вторым человеком в российском МИДе, поэтому его назначение было бы «странным», хотя такой вариант рассматривается.

Депутат считает, что послом РФ в Украине должен быть политик, а не кандидат из «дипломатической тусовки».

«Украина для России ключевая страна и здесь нужен, на мой взгляд, человек, который мог бы осуществлять политическое взаимодействие», - сказал он.

Кроме того, И.ПОНОМАРЕВ отметил, что новым послом должен стать человек, который понимает суть избирательного процесса в Украине.

«Это должен быть авторитетный, взвешенный политик, но если такого не найдется, то тогда примут решение в пользу дипломата», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим указом освободил В.ЧЕРНОМЫРДИНА от должности посла Российской Федерации в Украине.