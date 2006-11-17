Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Карпачевой

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия Нины КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 385 народных депутатов из 439, зарегистрированных в зале.

Основанием для принятия такого решения является избрание Н.КАРПАЧЕВОЙ на мартовских выборах народным депутатом (по списку Партии регионов – УНИАН).

Постановлением предусмотрено, что Н.КАРПАЧЕВА будет продолжать осуществлять полномочия украинского омбудсмана до принесения присяги новоизбранным Уполномоченным по правам человека.

В свою очередь, Н.КАРПАЧЕВА напомнила, что законодательством Украины предусмотрено 20 дней на выдвижение кандидатур на должность Уполномоченного ВР по правам человека.