У Путина есть причины не начинать масштабную войну - политолог

Политолог Владимир Фесенко считает, что угроза существенного обострения ситуации на Донбассе есть, и она, к сожалению, имеет стабильный характер. Президент России Владимир Путин "играется конфликтом на востоке Украины в своих отношениях с Западом", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

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"Пока у него остается потребность и интерес договориться с западными руководителями, он не пойдет на масштабную войну. Отмечу еще один интересный фактор: летом в России должен состояться Чемпионат мира по футболу", - добавил собеседник.

По его словам, для лидера РФ - это такое же важное событие, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. "А вот что будет после него - вопрос открытый. Я напомню, аннексия Крыма состоялась после сочинской Олимпиады. Но опять-таки все будет зависеть от того, как будут дальше складываться отношения Путина с Западом", - подчеркнул гость.

"Также возможно, что Путин будет ждать, чем завершатся выборы в Украине в 2019 году. И у меня нет сомнений, что российские власти различными способами будет вмешиваться в наш избирательный процесс", - заявил аналитик.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Путин может прибегнуть к более масштабной атаке на Украину.