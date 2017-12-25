Почему средства, вложенные в экс-резиденцию Януковича, до сих пор не могут вернуть украинцам (видео)

Правоохранители и высокие чины регулярно отчитываются об аресте активов Януковича, Курченко, Пшонки. Но действительно ли арестовано значит возвращено в бюджет? ТСН.Тиждень пошел искать ответы на вопросы к главе Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Оказалось, что самого известного объекта - Межигорья Януковича - юридически даже не существует.

Как сообщал УНИАН, недавно адвокаты Януковича попытались доказать в суде, что он не отправлял Путину письмо с просьбой ввести войска.