Адвокаты попытались доказать в суде, что Янукович не отправлял Путину письмо с просьбой ввести войска

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, утверждают, что он не отправлял никакого письма президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры считают такие утверждения юридически ничтожными.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк предоставил суду официальное письмо от прокуратуры РФ, полученное в порядке международной правовой помощи, в котором говорится о том, что ни Совет Федераций и Федеральное собрание, ни администрация президента Путина не получали от Виктора Януковича письмо с просьбой ввести войска в Украину. Сердюк считает, что это доказательство опровергает основу обвинения экс-президента в госизмене, а именно то, что такое письмо было написано Януковичем и следствием его стала аннексия Крыма.

В свою очередь прокуроры отметили, что такой ответ от силовых структур России является юридически ничтожным, поскольку в начале 2017 года ГПУ обращалась с рядом запросов к российским коллегам, в частности с запросом на вручение подозрения Януковичу, но получила ответ о том, что российская сторона не может предоставить международной правовой помощи по данному уголовному делу, сославшись на законодательство России, которое запрещает предоставлять такую помощь, в случае если это угрожает суверенитету и безопасности РФ. Прокуроры также подчеркнули, что после такого ответа любые другие ответы, полученные от российской прокуратуры, являются юридически ничтожными. Также прокуроры напомнили, что сам Янукович говорил о своем обращении к Путину, а также, что копию этого обращения демонстрировал на Совете Безопасности ООН постпред России в Совбезе Виталий Чуркин и это обращение было признано Совбезом в качестве официального документа.