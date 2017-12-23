Порошенко: решение США выделить Украине оружие станет "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии"

Президент Петр Порошенко назвал решение США предоставить Украине летальное вооружение "трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии". Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Летальное эмбарго для Украины снято. Ждем Джавелины" - в США прокомментировали решение Трампа"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США.

Это принципиальное и долгожданное решение Американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - отметил Порошенко.

Он поблагодарил американских партнеров Украины за поддержку.

"Благодарен за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию всех наших американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачки Донбасса тяжелым оружием", - написал президент.

По его словам, полученное от США вооружения поможет украинским бойцам в войне с РФ.

"Американское оружие в руках украинских воинов - не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии", - отметил Порошенко.

Президент выразил убеждение, что Украина победит.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украиной противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит $47 млн. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциал" идет речь.

В свою очередь после появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США "переступили черту" и "разжигают войну".