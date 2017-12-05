Украина уже получает от США оперативно-тактическое оружие - Чалый

Украина уже получает от США оперативно-тактическое оружие по коммерческому контракту, в частности речь идет о гранатометах.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

“Это не единственный контракт. Я только могу сказать, что все контракты, которые существуют, находятся в рамках международного законодательства. И Украина, как страна, надлежащим образом выполняющая требования экспортного контроля, имеет право на закупку вооружений. Список шире, но ограничивается тактическим видом вооружений, летальным в том числе. Поэтому мне странно было слышать от некоторых наших политиков, что Америка не предоставляет оружия. Америка дает оружие, но это оружие оперативно-тактическое. Это следующий этап углубления взаимодействия и, очевидно, более мощный сигнал России”, - заявил он.

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По мнению Чалого, президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о предоставлении Украине 50 миллионов долларов на летальное вооружение, который уже прошел Конгресс и Сенат, еще в этом году.

“Думаю, что это будет еще в этом году. А что касается предоставления более мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены. Это политическое решение, и оно будет приниматься с оглядкой на национальные интересы США. Надеемся, что наши аргументы о том, что предоставление такого вооружения еще до президентских выборов в России, является очень важным и станет дополнительным рычагом влияния, будут услышаны”, - сказал посол.

“У Вашингтона четкая позиция относительно Украины относительно совместной защиты безопасности в Европе, а значит и суверенитета, территориальной целостности Украины. Встречи президента Украины, министра иностранных дел с американскими партнерами показали, что понимание важности Украины, понимание необходимости совместных действий четко отмечалось американской стороной”, - добавил Чалый.