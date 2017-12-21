В Кремле заявили, что поставки летального оружия в Украину подогреют "горячие головы националистов"
В Кремле также отметили, что "пока официальных разрешений по этому поводу не принималось".
В Кремле заявили, что поставки летального оружия в Украину подогреют «горячие головы националистов».
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия в Украину – хорошо известна. Наверно, это лишний раз подогреет и без того горячие головы тех националистов, которые стремятся, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе и абсолютно тупиковому», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН.
В тоже время, он подчеркнул, что были официальные опровержения из Вашингтона о том, что эти сообщения не соответствуют действительности.
«Пока официальных разрешений на этот счет не принималось», - сказал Песков.
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Как сообщал УНИАН, в Государственном департаменте США объяснили, что американские производители оружия могли и раньше подавали заявки на получение разрешения для продажи легкого вооружения Украине.
«Государственный департамент США одобрил лицензию на экспорт в Украину на покупку определенных легких вооружений и стрелкового оружия от производителей США", - сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
«Документы Госдепартамента свидетельствуют, что Украина покупала небольшое количество этого вооружения в течение нескольких лет как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году», - говорится в сообщении.
Науэрт сказала, что Госдепартамент 13 декабря уведомил Конгресс о соответствующем решении. Она добавила, что правительство США не продавало оружие непосредственно украинскому правительству, но разрешало Украине покупать его у американских производителей.
Разрешение на продажу оружия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое оружие, включая оружие 50-го калибра. Оно также включает в себя боевые винтовки, глушители, прицелы и другие части.
Науэрт заявила, что правительство США непосредственно не предоставляло Украине летальное оборонное снаряжение, но также не исключило возможность этого в будущем. Экспортеры из США могут подавать заявку для лицензии на прямые коммерческие продажи в любое время, и эти заявки рассматриваются Госдепартаментом в каждом конкретном случае.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».