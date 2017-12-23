Меркель и Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать перемирие

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе "как можно скорее реализовать достигнутые договоренности, чтобы облегчить страдания населения" и защитить гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров двух стран, обнародованном в субботу, 23 декабря, по поводу «рождественского перемирия» на Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

Меркель и Макрон отметили, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Они также напомнили о важности соблюдения Минских соглашений и "уважении к независимости и территориальной целостности Украины".

Кроме того, лидеры Германии и Франции призвали ускорить процесс обмена пленными, о котором ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Меркель и Макрон также призвали представителей России вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку центр "играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

По данным представителя пресс-центра штаба АТО Василия Лабая, с начала суток оккупанты соблюдали режим тишины. Однако около 11.30 российско-террористические войска осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты были осуществлены с не подконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка.