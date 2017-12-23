Соблюдение "рождественского перемирия" на Донбассе может положить конец насилию и человеческим страданиям - ОБСЕ

Соблюдение "рождественского перемирия" в Донецкой и Луганской областях может положить конец насилию и человеческим страданиям.

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствует возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы и другие подписанты Минских соглашений.

Апакан отметил, что возобновление обязательств, о которых договорились в Минске 20 декабря, может помочь всеобъемлющему и постоянному прекращению огня, начиная с полуночи 23 декабря.

«Это возможность положить конец насилию и человеческим страданиям, что позволит людям вернуться к нормальной повседневной жизни, что особенно важно в течение праздников», - заявил посол.

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«При соблюдении договоренностей об отводе вооружения и разведении сил и средств, а также при условии добросовестного соблюдения режима прекращения огня это возобновление обязательств может стать многообещающим началом более мирного нового года для жителей на востоке Украины», - отметил Апакан.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

Сегодня руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай сообщил, что по всей линии разграничения с начала суток сохраняется режим тишины.