Чиновника-шпиона из Кабмина до разоблачения проверяли много раз - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что его переводчика Станислава Ежова проверяли много раз. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает "Украинская правда".

"Относительно тщательной проверки. Слушайте, ну его проверяли много раз. И, если не обнаружили, то здесь есть вопросы", - сказал премьер.

Гройсман убежден, что ситуация со шпионом у премьера может быть в любой стране.

"Это есть... в любой стране могут быть такие угрозы", - сказал он.

Гройсман добавил, что до работы в протоколе премьер-министра Ежов работал на ряде государственных должностей, и никто его не разоблачил.

"Первое, он работал очень много лет в органах власти, дипломат в представительствах, администрации президента, правительстве, в парламенте, но только мы его обнаружили", - сказал Гройсман.

Он в очередной раз напомнил, что шпиона "вели" длительное время.

Читайте такжеСуд избирает меру пресечения чиновнику Кабмина, который шпионил для России, в закрытом режиме

"Могу сказать, что не один месяц мы работали совместно с СБУ – они выполняли свою работу, а мы оказывали максимальное содействие – над тем, чтобы все-таки выявить, кто у нас крыса. И обнаружили. И сразу, как все было доказано, он был задержан", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что запятнать его тем, что его переводчик был шпионом, не получится.

"Кто-то, возможно, хотел использовать эту ситуацию, чтобы меня дискредитировать. Подчеркиваю, что, во-первых, на меня это не действует – я буду обнаруживать любые такие проявления и публично о них говорить, не надо ничего от общества скрывать. И всем другим врагам передаю привет и хочу сказать, что все будет хорошо", - подытожил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.