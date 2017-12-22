Саакашвили прибыл в Апелляционный суд Киева (видео)

11:33, 22 декабря 2017
Политика
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Сегодня суд будет рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы об отказе избрать для Саакашвили меру пресечения.

фото УНИАН

Апелляционный суд Киева в пятницу, 22 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на решение Печерского районного суда столицы об отказе избрать меру пресечения экс-главе Одесской ОГА, лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

Заседание суда началось в 11.00. Саакашвили уже прибыл в суд.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Генпрокуратура обжаловала это решение Печерского суда.

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Теги: #Саакашвили в суде