"Я хочу облить кислотой их детей": нардеп Соболев в Раде процитировал часть письма с угрозами его семье (видео)

Заместитель председателя фракции "Самопомич" Егор Соболев заявляет, что неизвестный в письме грозит облить кислотой его детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.

Соболев процитировал часть письма, которое накануне получили родители его жены телеведущей Марии Падалко.

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"Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня после этого посадят, мне все равно. Но у меня есть дети и внуки, и я не хочу, чтоб они жили снова в совдепии. А именно этого добьется ваш зять", - говорится в письме.

Как отметил Соболев, это письмо очень большое, и он передаст его правоохранительным органам.

"Смысл письма заключается в том, что я дестабилизирую ситуацию в стране, я провожу марши, я агент Кремля. И поэтому человек, который знает очень много подробностей о моей жизни и выкладывает их в этом письме, грозит расправиться с моими детьми", - сказал Соболев и заверил, что запугать его не удастся.

"Хочу сообщить всем: запугать Украину не удастся, в том числе меня", - сказал депутат.