Мосийчук заявил, что НАБУ проводит обыски у его помощников

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у его друзей и помощников. Об этом он написал на странице в Facebook.

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"У моих друзей и помощников обыски. Проводит НАБУ. Причина пока неясна", – написал Мосийчук.

Позднее он также сообщил, что они являются частными предпринимателями и не имеют никакого отношения к государственной службе или государственным закупкам. Сейчас на месте работают следователи и адвокаты.

Как сообщал УНИАН, ранее у следствия появилась информация о возможной причастности к теракту возле телеканала Espreso.tv внештатного помощника Мосийчука.